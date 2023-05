Nie było chwili do stracenia

Straż jechała do śmiertelnego wypadku. Nagle doszło do kolejnej tragedii. 3 osoby nie żyją!

Jest zawiadomienie do prokuratury

Tragiczny wypadek na DK 25 w Starym Mieście! Nie żyje kobieta

Do wypadku doszło w środę, 31 maja ok. godz. 6.30 na 252. kilometrze drogi krajowej nr 25. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, w miejscowości Stare Miasto doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem. Według wstępnych informacji służb, w wypadku zginęła kobieta, kolejna została ranna.

Obecnie droga krajowa nr DK 25, na odcinku między węzłami Modła – Konin jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

