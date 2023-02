Tragiczny wypadek pod Jarocinem! Nie żyje 29-letni kierowca, a jego żona trafił do szpitala [ZDJĘCIA]

Mężczyzna nie miał prawa jazdy

Tragiczny wypadek pod Jarocinem! Nie żyje 29-letni kierowca, a jego żona trafiła do szpitala [ZDJĘCIA]

Dramatyczne doniesienia z wielkopolskich dróg! We wtorek, 14 lutego doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Zginął 29-letni kierowca, a jego żona z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Jak doszło do zdarzenia? Szczegóły podajemy poniżej!