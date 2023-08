Od trzech dni nie widział kolegi i postanowił go odwiedzić. W studni znalazł zwłoki

Niepełnosprawna Monika czołgała się w autobusie. Ogromny skandal podczas podróży do Warszawy

Do tego tragicznego wypadku doszło w sobotę w nocy we wsi Różanna w gm. Orchowo (woj. wielkopolskie). Samochód osobowy uderzył w drzewo. Zginęły dwie osoby. Wypadek miał miejsce około godz. 3 na drodze wojewódzkiej łączącej Orchowo z Mogilnem. Oficer prasowy wielkopolskiej straży pożarnej poinformował PAP, że ofiary tej tragedii to kobieta i mężczyzna. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego śmiertelnego wypadku.

Kraków: tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Nie żyje czterech młodych mężczyzn