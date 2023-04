Zmarł Mieczysław Wiśniewski

Przygnębiające wieści przekazał w sobotę, 15 kwietnia, prezydent Kalisza Krystian Kinastowski. „Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Mieczysława Wiśniewskiego, kaliszanina, żołnierza Armii Krajowej, człowieka zaangażowanego w życie społeczne, do ostatnich dni oddanego swemu miastu, wyróżnionego Odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza” - napisał w mediach społecznościowych.

„Odszedł człowiek wielkiej klasy, ciepły i serdeczny. Był wzorem postawy patriotycznej i społecznej. Cześć Jego pamięci!” - dodał.

Kim był Mieczysław Wiśniewski?

Życiorys zmarłego w wieku 98 lat żołnierza AK przypomniał prezydent Kalisza.

Mieczysław Wiśniewski urodził się w 1925 r. W chwili wybuchu II wojny światowej był uczniem Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu. W 1940 r. został wysiedlony z rodziną do Jasła. Tam ukończył szkołę handlową. W 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej, gdzie był członkiem 5. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Działał z bronią w ręku na terenach przy Przełęczy Dukielskiej, był jednocześnie dowódcą drużyny sanitarnej. W marcu 1945 r. wrócił do Kalisza, gdzie kontynuował naukę.

„Na wiele lat związał się zawodowo z finansami. Między innymi jako księgowy i ekonomista w Kaliskiej Fabryce Fortepianów i Pianin” - poinformował Krystian Kinastowski.

Działał w wielu organizacjach społecznych. Od najmłodszych lat związany był z harcerstwem. Był członkiem Koła Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych, Związku Działkowców, organizacji kombatanckich - Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Towarzystwa Miłośników Kalisza. Przez wiele lat także Miejskiego Komitetu Obrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezydencie Miasta Kalisza.

„Zawsze chętnie dzielił się wiedzą i doświadczeniem życiowym. Uczestniczył w uroczystościach miejskich, spotykał się z młodzieżą” – napisał prezydent Kalisza.

Mieczysław Wiśniewski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim. Posiadał Złotą Odznakę Polskiego Związku Filatelistycznego i Złotą Odznakę za Zasługi dla Finansów.