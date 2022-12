Łzy cisną się do oczu

37-latka miała otruć 11-miesięczną córeczkę i męża! Dramat pod Końskimi

11-miesięczna dziewczynka i 55-latek mieli zostać otruci przez mieszkankę okolic Końskich w Świętokrzyskiem. 37-letnia kobieta to matka dziecka i żona mężczyzny. Poszkodowani trafili do szpitala w stanie zagrażającym życiu, gdzie okazało się, w ich w organizmie znajdują się środki psychotropowe. Zdaniem prokuratury podejrzana podała je celowo, za co usłyszała już zarzut usiłowania zabójstwa córeczki i męża - grozi jej dożywocie. W czwartek, 13 grudnia, Sąd Rejonowy w Końskich zgodził się na wniosek prokuratury tymczasowo aresztować kobietę na okres trzech miesięcy. Szczegółowe ekspertyzy mają teraz dać odpowiedź, jakie substancje znalazły się w organizmach poszkodowanych, a śledczy będą motywy działania 37-latki spod Końskich.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią