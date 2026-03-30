Bomba ciepła uderzy na Wielkanoc. Termometry wystrzelą, kurtki zostaną w szafach

Jaka pogoda w Wielkanoc? Nagle zrobi się bardzo ciepło

Zimne i pochmurne dni wkrótce odejdą w zapomnienie. W najbliższym czasie możemy spodziewać się znacznego wzrostu temperatur. Najnowsze przewidywania synoptyków na zbliżające się święta wielkanocne wyglądają niezwykle obiecująco. W całym kraju słupki rtęci przekroczą barierę 15 stopni Celsjusza, a najpiękniejszej aury należy spodziewać się w wielkanocny poniedziałek.

Prognoza pogody na Wielki Tydzień i Wielkanoc

Początek Wielkiego Tygodnia nie zachwyca aurą. W poniedziałek (30 marca) niebo zdominują chmury, a temperatura ledwie osiągnie 10 stopni Celsjusza. Kolejne noce i poranki również przyniosą dotkliwy chłód. Miejscami, szczególnie na południu kraju mogą wystąpić lokalne przymrozki. Wszystko jednak wskazuje na to, że ten zimny epizod wkrótce dobiegnie końca. Najnowsze modele pogodowe na czas świąt wielkanocnych dają powody do radości. Nadchodzące dni wolne przyniosą dużo słońca i temperatury przekraczające 15 stopni.

Święta wielkanocne będą ciepłe. Sprawdź szczegóły prognozy

Przynajmniej do Wielkiego Czwartku warto mieć przy sobie parasol. W regionie świętokrzyskim niebo będzie często zasnute chmurami, a w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy około 10 stopni Celsjusza. Prawdziwa rewolucja w pogodzie ma nastąpić w Wielki Piątek, kiedy to dotrze do nas wyż niosący słoneczną aurę. Jeśli prognozy się sprawdzą, bezchmurne niebo utrzyma się aż do lanych byków.

Prognozowane temperatury maksymalne podczas Wielkanocy 2026:

Wielka Sobota: 15 stopni Celsjusza

Niedziela wielkanocna: 16 stopni Celsjusza

Poniedziałek wielkanocny: 17 stopni Celsjusza