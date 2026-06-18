Brutalne zabójstwo 26-latka podczas imprezy w Ostrowcu. Erwin M. odpowie przed sądem

Zabójstwo w Ostrowcu Świętokrzyskim. Erwin M. z aktem oskarżenia

Śledczy zrekonstruowali tragiczne wydarzenia, do których doszło 3 października 2025 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, opierając się na materiale dowodowym. Przeanalizowano zeznania świadków, dokumentację z oględzin miejsca zdarzenia oraz opinie powołanych biegłych.

Jak ustalono, w toku prowadzonego śledztwa, 3 października 2025 roku. oskarżony wraz z innymi osobami w jednym z mieszkań w Ostrowu Świętokrzyskim spożywali alkohol. W trakcie tego spotkania pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym doszło do sprzeczki. Oskarżony, używając noża, zadał pokrzywdzonemu wielokrotne uderzenia powodując obrażenia ciała, skutkujące śmiercią pokrzywdzonego. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Erwin M. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. W chwili zatrzymania oskarżony był pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych - informuje Tomasz Rurarz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Erwin M. przed Sądem Okręgowym w Kielcach. Grozi mu dożywocie

Erwin M. usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Sąd, przychylając się do wniosku śledczych, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny, w którym przebywa on do dziś. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Kielcach 16 czerwca. Za dokonanie tej zbrodni oskarżonemu grozi najsurowsza kara, czyli dożywotnie więzienie.