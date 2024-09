Bus pełen uczniów uderzył w drzewo, 18 rannych i ofiara! Dramat w Lechowie

Tragiczny wypadek busa w Lechowie. Pojazd wiozący grupę młodych piłkarzy i trenera wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Ofiara śmiertelna i 18 rannych

Tragedia na drodze w Świętokrzyskim! Jak podaje policja z powiatu kieleckiego, w Lechowie na drodze krajowej nr. 74 doszło do wypadku busa pełnego młodych piłkarzy z Ożarowa. Pojazd kierowany przez 65-latka z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w drzewo, a potem się przewrócił. Bilans tego wypadku jest tragiczny. Jedna osoba nie żyje, aż osiemnaście odniosło obrażenia. Poszkodowani to nastolatki w wieku 16-18 lat, ofiara to 65-letni kierowca busa. "Według wstępnych ustaleń 65-letni kierowca busa jadącego w kierunku Opatowa z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu, uderzył w drzewo, a pojazd przewrócił się na prawy bok. Oprócz kierującego, busem podróżowała grupa chłopców od 16 do 18 roku życia" – powiedziała PAP asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

"Dziewięć z nich zostało przewiezionych do szpitali w Kielcach, Staszowie i Opatowie. Pozostali ranni są opatrywani na miejscu wypadku"

Na miejsce wypadku skierowano liczne karetki pogotowia oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dzieci trafiły do kilku różnych szpitali, zgon kierowcy został stwierdzony na miejscu dramatu. "Lekarz stwierdził zgon 65-letniego kierowcy busa. Rannych zostało 18 osób. Dziewięć z nich zostało przewiezionych do szpitali w Kielcach, Staszowie i Opatowie. Pozostali ranni są opatrywani na miejscu wypadku, czy trafią również do szpitala - zadecydują lekarze" - powiedziała policjantka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku. Po tragedii na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy, policja wyznaczyła objazdy.

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie

Znasz Świętokrzyskie? Które zalewy zlokalizowane są w naszym regionie? Pytanie 1 z 10 Czy zalew Lubianka leży w Świętokrzyskiem? Tak Nie Dalej