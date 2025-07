Okno życia w Kielcach. Porzucono noworodka! Alarmujące wieści ze szpitala

Jak przekazał w rozmowie z PAP ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora kieleckiej Caritas, siostry zakonne – opiekunki okna życia – zareagowały natychmiast po usłyszeniu alarmu uruchamianego automatycznie po otwarciu okna.

– W oknie znajdował się mały chłopiec, prawdopodobnie noworodek. Siostry powiadomiły służby ratunkowe. Dziecko zostało zabrane do szpitala – powiedział ks. Banasik.

Chłopiec trafił na Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. – Noworodek urodził się przedwcześnie i został przyjęty w ciężkim stanie. Był m.in. wychłodzony – poinformowała w rozmowie z PAP rzeczniczka placówki Anna Mazur–Kałuża.

To czwarte dziecko pozostawione w kieleckim oknie życia od momentu jego utworzenia w 2009 roku.

Czym jest okno życia?

Okno życia to specjalnie przygotowane miejsce, umożliwiające rodzicom, którzy nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, anonimowe, bezpieczne pozostawienie go w nim. Pierwsze współczesne okno życia w Polsce otwarto 19 marca 2006 r. u sióstr nazaretanek w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego. Okna Życia są prowadzone przez różne instytucje: to najczęściej szpitale, zakony, czy domy samotnej matki.

Okna życia są otwierane z zewnątrz, ogrzewane i wentylowane z odpowiednim miejscem dla noworodka. Po otwarciu uruchamia się sygnalizacja alarmująca dyskretnie opiekunki. Noworodek umieszczany jest w inkubatorze do czasu przyjazdu karetki, która zabiera go do szpitala, gdzie przechodzi badania, a następnie kierowany jest do pogotowia rodzinnego.

