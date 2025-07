9-latek uratował życie innego chłopca na basenie! "Mnie i koleżankom zaczęły lecieć łzy z oczu"

9-letni Alexander uratował życie innego chłopca wyławiając go z basenu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do zdarzenia doszło w piątek, 4 lipca, gdy w czasie nurkowania 9-latek zauważył, że na dnie leży dziecko. Alexander zawołał ratowników, ale jednocześnie wskoczył do basenu i wyciągnął chłopczyka. Po reanimacji udało się mu przywrócić funkcje życiowe. Mały bohater odebrał nagrodę od prezydenta miasta.

