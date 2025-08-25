Bus wjechał w ciągnik na trasie S7 w Mierzawie. Cztery osoby nie żyją! [ZDJĘCIA]

W Mierzawie na drodze S7 doszło do tragicznego wypadku, w którym bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym.

Cztery osoby podróżujące busem zginęły na miejscu, mimo szybkiej akcji ratunkowej z użyciem specjalistycznego sprzętu.

Droga S7 w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana, a na miejscu pod nadzorem prokuratury trwa ustalanie przyczyn tragedii.

Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne służby ratunkowe – sześć zastępów straży pożarnej, policja oraz zespoły pogotowia ratunkowego. Strażacy rozpoczęli dramatyczną walkę o życie poszkodowanych. Cztery osoby podróżujące busem zostały bowiem uwięzione we wraku pojazdu. Do ich uwolnienia konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Pomimo szybkiej i skoordynowanej akcji ratowniczej, lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon wszystkich czterech osób.

Tragiczne informacje potwierdził st. kpt. Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. – Około godziny 13:20 w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim doszło do wypadku na drodze ekspresowej S7 w kierunku na Warszawę. Kierowca busa z pasażerami zderzył się z ciągnikiem rolniczym koszącym pobocze. W wyniku tego zdarzenia cztery osoby zostały uwięzione w busie. Zostały one wydobyte przez strażaków przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Lekarz stwierdził ich zgon – przekazał strażak w rozmowie cytowanej przez Eska Kielce News.

Skutki wypadku były odczuwalne także dla innych kierowców. Droga S7 w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy – dla pojazdów znajdujących się bezpośrednio przed miejscem zdarzenia przygotowano drogę serwisową, a dla pozostałych kierowców objazd poprowadzono przez miejscowość Lubcza. Jak informowały służby, utrudnienia mogły potrwać do godzin wieczornych.

Na miejscu pod nadzorem prokuratury prowadzone są czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności tragedii. Funkcjonariusze policji badają zarówno przebieg zdarzenia, jak i kwestie związane z bezpieczeństwem prac przy koszeniu pobocza.