Cztery kobiety wzięły ślub z Jezusem. "Szukają drogi świętości"

30 czerwca w kieleckiej Bazylice Katedralnej konsekrowano cztery wdowy. Przed konsekracją wdowy przeszły przygotowanie duchowe, podczas którego upewniły się co do swojej dobrowolnej decyzji. Do konsekracji przystąpiły: Elżbieta Juszczyk z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Oleszkach, Barbara Kaleta z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wiśniówce, Grażyna Nowak z parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach, Janina Przybysławska z parafii katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach.

Życie tych czterech kobiet diametralnie się zmieni, jednak pozostaną w swoich środowiskach przy rodzinie i w pracy, którą do tej pory wykonywały, a dodatkowo będą pogłębiać wiarę modląc się i rozważając Słowo Boże.

"Droga do indywidualnej formy życia konsekrowanego, jaką jest wdowieństwo konsekrowane, nie jest przejściem z gorszego stanu do lepszego, ale jest to świadoma i dobrowolna odpowiedź dana Jezusowi, który wciąż nas powołuje: "Pójdź za mną"" - mówił w trakcie homilii bp Jan Piotrowski. Jego wypowiedź cytuje diecezja na swojej stronie internetowej.

W diecezji kieleckiej jest już 30 wdów konsekrowanych, 9 dziewic konsekrowanych a także pustelnica i wdowiec konsekrowany.