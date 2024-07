14-letnia Milena z Rudy Śląskiej wyszła z domu do koleżanki. Jej ciało znaleziono w lesie

Kierowca zginął po czołowym zderzeniu z lawetą. Koszmarny wypadek pod Częstochową

W sobotę, 29 czerwca, około godz. 8:30 oficer dyżurny z kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na drodze krajowej numer 43 przy ul. Częstochowskiej w Opatowie (pow. kłobucki), doszło do wypadku drogowego. Na miejsce natychmiast udały się służby. Mundurowi wstępnie ustalili, że kierujący osobowym volkswagenem 58-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego, jadąc w kierunku Krzepic, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzając się czołowo z ciężarową lawetą iveco, którą kierował 37-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego. Niestety, 58-latek w wyniku poniesionych obrażeń, pomimo podjętej reanimacji, zmarł. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z kłobuckiej drogówki wraz z technikiem kryminalistyki pod nadzorem częstochowskiego prokuratora.

- Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane w toczącym się postępowaniu, w którym śledczy skorzystają między innymi z opinii biegłych z zakresu rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych oraz stanu technicznego pojazdów. Po raz kolejny apelujemy o to, aby w czasie prowadzenia swoich pojazdów, utrzymywać koncentrację i uważnie obserwować to, co się dzieje wokół nas - podsumowują policjanci z policji w Kłobucku.

GALERIA. Tragedia pod Częstochową. Kierowca zginął po czołowym zderzeniu z lawetą. ZOBACZ ZDJĘCIA:

Wypadek w Bilczycach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.