Dwa auta zderzyły się na trasie Starachowice-Lubienia. Wśród rannych nastolatka

Bartosz Manicz
2026-04-07 20:59

Trudne warunki atmosferyczne, mokra jezdnia i prawdopodobnie nadmierna prędkość doprowadziły do kolejnego groźnego zdarzenia na lokalnych trasach. Zderzenie dwóch pojazdów miało miejsce przed 20:00 na leśnym odcinku między Starachowicami a Lubienią. Pojazdami jechało łącznie osiem osób, a dwie z nich, w tym 16-latka, potrzebowały pomocy medycznej w szpitalu.

Zderzenie aut pod Starachowicami. LPR w akcji

Do groźnego incydentu drogowego doszło niedługo przed godziną 20:00 na zalesionym fragmencie trasy łączącej Starachowice z miejscowością Lubienia. Sytuacja była na tyle poważna, że na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który próbował lądować w rejonie zdarzenia. W obu pojazdach znajdowało się w sumie osiem osób, z czego dwie odniosły obrażenia i trafiły pod opiekę lekarzy. Wiadomo, że jedną z poszkodowanych jest szesnastoletnia dziewczyna. Obecnie droga jest całkowicie nieprzejezdna, a na miejscu trwają czynności prowadzone przez odpowiednie służby ratunkowe i porządkowe.

