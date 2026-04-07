Dwa auta zderzyły się na trasie Starachowice-Lubienia. Wśród rannych nastolatka

Zderzenie aut pod Starachowicami. LPR w akcji

Do groźnego incydentu drogowego doszło niedługo przed godziną 20:00 na zalesionym fragmencie trasy łączącej Starachowice z miejscowością Lubienia. Sytuacja była na tyle poważna, że na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który próbował lądować w rejonie zdarzenia. W obu pojazdach znajdowało się w sumie osiem osób, z czego dwie odniosły obrażenia i trafiły pod opiekę lekarzy. Wiadomo, że jedną z poszkodowanych jest szesnastoletnia dziewczyna. Obecnie droga jest całkowicie nieprzejezdna, a na miejscu trwają czynności prowadzone przez odpowiednie służby ratunkowe i porządkowe.