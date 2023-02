Cezary G. połamał rozcznego synka! Jest wyrok dla sadysty, sąd skazał również matkę

Kielce. Roczny chłopiec trafił do szpitala

Dramat rozegrał się w październiku 2021 roku. Roczny chłopiec trafił do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Został przywieziony przez matkę. Miał nóżkę i rączkę. Zdaniem lekarzy dziecko było zaniedbane. Opiekę nad maluszkiem sprawował 32-letni ojciec, Cezary G. Rodzice zostali zatrzymani, a śledztwo w sprawie wszczęła kielecka prokuratura. Cezaremu G. przedstawiono zarzut znęcania się nad nieporadnym ze względu na wiek dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem i spowodowanie u niego obrażeń ciała. Alicji Ż. przedstawiono zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prze Sądem Rejonowym w Kielcach ruszył proces.

Wyrok za skatowanie rocznego dziecka

Sąd Rejonowy w Kielcach nie miał wątpliwości co do winy Cezarego G. Mężczyzna został skazany za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem nad osobą nieporadną ze względu na swój wiek i spowodowanie u niej obrażeń ciała na siedem lat więzienia. Musi także zapłacić 60 tys. odszkodowania pokrzywdzonemu. Z kolei matka dostała karę trzech lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł zakaz zbliżania się do dziecka na odległość mniejszą niż 100 metrów (odpowiednio przez siedem i pięć lat).

