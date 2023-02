Mariola zmarła po cesarskim cięciu. Malutką Izabelą zajęli się dziadowie. Są wyniki sekcji zwłok

Kielce. Śmierć Marioli po cesarskim cięciu

Mariola zmarła w wigilię, 24 grudnia 2022 roku w wieku 41 lat. Kobieta była w piątej ciąży. Do Szpitala Św. Aleksandra w Kielcach została przyjęta 22 grudnia. Jej mama opowiadała, że Mariola zdążyła jeszcze wcześniej upiec ciasta na święta. Nic nie zapowiadało tragedii. Niestety, bliscy 41-latki spędzili Boże Narodzenie już bez niej. Kobieta zmarła po przeprowadzeniu cesarskiego cięcia. Placówka, w której doszło do zgonu poinformował o sprawie Sąd Rodzinny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. - Szpital jest gotów do współpracy z wszystkimi służbami w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz zapewnienia dziecku należytej opieki. Jednocześnie przekazujemy wyrazy współczucia rodzinie zmarłej - napisała placówka w oświadczeniu przesłanym do redakcji "Echa Dnia". Malutką Izabellą, która przyszła na świat, zajęli się dziadkowie, podobnie jak dwójką młodszych dzieci Marioli.

Śmierć 41-latki po cesarskim cięciu. Są wyniki sekcji zwłok Marioli

Prokuratura Regionalna w Krakowie, która bada sprawę śmierci 41-latki w kieleckim szpitalu, zna już wyniki sekcji zwłok Marioli. - Potwierdzam, że wpłynęły już do nas wyniki sekcji zwłok jak i wyniki badań histopatologicznych. Ich treści nie mogę jednak obecnie podać, albowiem trwają czynności związane z przesłuchiwaniem lekarzy - powiedziała nam Katarzyna Duda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Dodała, że referent prowadzący tę sprawę czekał na tę opinię, ponieważ jej wyniki znacząco wpływają na zakres przesłuchań. Terminy przesłuchań zostały już zaplanowane na blisko dwa miesiące do przodu. Dopiero po upływie tego czasu poznamy przyczynę śmierci 41-letniej Marioli, o ile śledczy pozytywnie rozważą możliwość poinformowania opinii publicznej o wynikach sekcji zwłok.

