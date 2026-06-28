Kompletnie pijany spowodował karambol! "14 osób w 4 autach"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-28 19:46

Poważny wypadek w województwie świętokrzyskim. W Bliżynie na drodze krajowej nr 42 zderzyły się trzy samochody osobowe i bus. Pięć osób trafiło do szpitala. Policja przekazała, że kierowca busa, który najprawdopodobniej doprowadził do wypadku, był pijany. Miał blisko 1,4 promila alkoholu w organizmie. Droga jest całkowicie zablokowana.

Policyjny radiowóz na miejscu wypadku w Bliżynie, gdzie pijany kierowca busa spowodował karambol na DK42. Świecące sygnały świetlne na dachu pojazdu symbolizują akcję ratunkową i policyjne działania, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Anna Kisiel

Karambol na DK42. Pijany kierowca busa uderzył w auta, droga jest zablokowana

Do tego poważnego wypadku doszło w niedzielę po godzinie 16 na ul. Kościuszki w Bliżynie w powiecie skarżyskim. Zderzyły się trzy samochody osobowe i bus marki Renault Trafic. Łącznie pojazdami podróżowało 14 osób. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej i 16 strażaków. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili pierwszej pomocy poszkodowanym. Pięć osób zostało przewiezionych do szpitala. Ich obrażenia nie zostały na razie dokładnie opisane. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że trzy samochody osobowe zatrzymały się przed skrętem. W tył ostatniego z nich uderzył bus prowadzony przez 41-letniego mężczyznę. Siła uderzenia doprowadziła do zderzenia wszystkich pojazdów.

Kierowca busa miał blisko 1,4 promila alkoholu w organizmie

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca busa był nietrzeźwy. Miał niespełna 1,4 promila alkoholu w organizmie.  Po wypadku droga krajowa nr 42 została całkowicie zablokowana na odcinku między Skarżyskiem-Kamienną a Końskimi. Na miejscu pracują policjanci, strażacy i zespoły ratownictwa medycznego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że dla samochodów osobowych wyznaczono objazdy drogami lokalnymi. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.

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KARAMBOL