Tragedia na Mazowszu. 47-latek wszedł do rzeki, z wody wyciągnięto ciało

Spis treści Dramat na Narwi. Mężczyzna usiłował przejść na drugi brzeg rzeki

Dramat na Narwi. Mężczyzna usiłował przejść na drugi brzeg rzeki

Kolejne tragiczne zdarzenie na Mazowszu. W niedzielę, 28 czerwca, w powiecie makowski, w miejscowości Przeradowo utonął 47-latek pochodzący z powiatu ciechanowskiego, który zamierzał... pieszo pokonać Narew. Najwyraźniej wydawało mu się, że jest płytko i bezpiecznie. Z informacji przekazanych przez serwis Miejski Reporter wynika, że służby otrzymały wezwanie o pomoc w okolicach godziny 11.35. Wynikało z niego, że mężczyzna nieoczekiwanie zniknął pod wodą. Po wydobyciu 47-latka z rzeki niezwłocznie przystąpiono do udzielania mu pomocy. Walka o przywrócenie mu funkcji życiowych trwała blisko 50 minut, jednak wysiłki ratowników nic nie dały. Przybyły na miejsce lekarz musiał stwierdzić zgon.

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