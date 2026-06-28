Tragedia na Mazowszu. 47-latek wszedł do rzeki, z wody wyciągnięto ciało

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-28 18:20

Kolejny dramat nad wodą na Mazowszu. W niedzielę w miejscowości Przeradowo zginął 47-letni mężczyzna. Z ustaleń służb wynika, że ofiara usiłowała pokonać rzekę Narew w bród, jednak nagle znalazła się pod taflą wody. Akcja ratunkowa trwała niemal godzinę, ale życia mężczyzny nie udało się ocalić.

Zbliżenie na ciemne, falujące wody rzeki pod jasnym, rozmytym niebem, symbolizujące tragiczne utonięcie 47-latka w Narwi. Więcej szczegółów na temat tej tragedii znajdziesz na naszym portalu.
Autor: pl/ Pexels.com zdjęcie ilustracyjne

Dramat na Narwi. Mężczyzna usiłował przejść na drugi brzeg rzeki

Kolejne tragiczne zdarzenie na Mazowszu. W niedzielę, 28 czerwca, w powiecie makowski, w miejscowości Przeradowo utonął 47-latek pochodzący z powiatu ciechanowskiego, który zamierzał... pieszo pokonać Narew. Najwyraźniej wydawało mu się, że jest płytko i bezpiecznie. Z informacji przekazanych przez serwis Miejski Reporter wynika, że służby otrzymały wezwanie o pomoc w okolicach godziny 11.35. Wynikało z niego, że mężczyzna nieoczekiwanie zniknął pod wodą. Po wydobyciu 47-latka z rzeki niezwłocznie przystąpiono do udzielania mu pomocy. Walka o przywrócenie mu funkcji życiowych trwała blisko 50 minut, jednak wysiłki ratowników nic nie dały. Przybyły na miejsce lekarz musiał stwierdzić zgon.

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