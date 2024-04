Który majonez jest lepszy? Sprawdzamy składy Kieleckiego i Winiar

Majonez to bardzo lubiany przez wielu Polaków dodatek do potraw. Używa się go przede wszystkim do przygotowywania sałatek i dekoruje nim jajka na twardo, podkreślając ich smak. Konsumenci mają zazwyczaj swój ulubiony majonez, który jest nieodłącznym "gościem" w ich kuchniach. Co więcej, są oni niezwykle przywiązani do preferowanego przez siebie smaku majonezu i są wręcz gotowi prowadzić "internetowe wojny" o wyższość ulubionej przez siebie marki tego przysmaku. Najbardziej zacięte boje toczą się pomiędzy miłośnikami Kieleckiego i Dekoracyjnego Winiary.

Według badania przygotowanego dla portalu money.pl przez UCE Research i Grupę Blix, 58 proc. konsumentów jako swój ulubiony majonez wskazało Winiary, Kielecki uzyskał nieco ponad 27 proc. wskazań, a na trzecim miejscu uplasował się Majonez Hellmans z wynikiem prawie 13 proc. My sprawdziliśmy skład obu najpopularniejszych majonezów. Jeden ze składników nas zaskoczył.

Trzeba zacząć od tego, że Kielecki i Dekoracyjny Winiary mają bardzo podobny skład. Według deklaracji producentów oba majonezy powstają przede wszystkim z oleju rzepakowego, żółtek jaj i musztardy. Nieco różnią się proporcje. W Kieleckim żółtka jaj to 7 proc. zawartości, a w przypadku Dekoracyjnego Winiary - 6 proc. Musztarda używana do wyrobu obu majonezów też ma niemal identyczny skład. W przypadku Winiar występuje jednak jeden składnik, którego nie ma w Kieleckim. Chodzi o przeciwutleniacz (E385). Producent Kieleckiego deklaruje, że nie używa żadnych substancji konserwujących.

Skład Majonezu Kieleckiego: olej rzepakowy rafinowany, musztarda (woda, ocet, gorczyca, cukier, sól, przyprawy), woda, żółtka jaj kurzych (7,0%). Bez substancji konserwujących.

Skład Majonezu Dekoracyjnego Winiary: olej rzepakowy, żółtko jaja 6,0%, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat), cukier, sól, przyprawy, przeciwutleniacz (E385), regulator kwasowości (kwas cytrynowy).

Co to jest E385? Czy sól wapniowo-disodowa może być szkodliwa?

E385 to sól wapniowo-disodowa. Dodawana do żywności pełni rolę przeciwutleniacza konserwującego produkty spożywcze, tym samym zwiększając ich trwałość. E385 jest syntetycznym związkiem organicznym, stworzonym w 1935 r. Nie ma smaku, ani zapachu i nie jest rakotwórcza. W małych ilościach nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi, jednak nadmierne spożycie soli wapniowo-disodowej może mieć przykre konsekwencje w postaci biegunek i wymiotów. Dodawana do majonezów ma jeszcze jedną rolę. Stabilizuje emulsję, zapobiegając rozwarstwieniu się produktu, co pozwala na stworzenie majonezu z mniejszą ilością żółtek jaj i tłuszczu, a większą ilością wody.

