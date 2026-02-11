Ludzkie kości w żwirowni. Do kogo należały szczątki? Policja ma dwie hipotezy

We wtorek (10 lutego) wieczorem, na terenie kopalni kruszywa w Młynach koło Buska-Zdroju, pracownik zakładu odnalazł ludzkie szczątki.

Policja pod nadzorem prokuratora zabezpieczyła na miejscu kości oraz fragmenty materiału przypominającego ubranie.

Śledczy badają dwie główne hipotezy: szczątki mogą pochodzić z dawnego cmentarza cholerycznego lub należeć do żołnierzy poległych podczas jednej z wojen światowych.

Makabryczne odkrycie w Młynach. Do kogo należały ludzkie szczątki?

Do wstrząsającego odkrycia doszło we wtorkowy (10 lutego) wieczór w miejscowości Młyny w powiecie buskim. Jak podaje Radio ESKA, na terenie lokalnej kopalni kruszywa jeden z pracowników natknął się na ludzkie szczątki. Kości leżały na hałdzie ziemi, a obok nich znajdowały się fragmenty materiału, które mogły być resztkami ubrania. Zgłoszenie o makabrycznym znalezisku wpłynęło do dyżurnego buskiej policji około godziny 21:00. Na miejscu natychmiast pojawili się funkcjonariusze, technik kryminalistyki oraz prokurator. Teren został natychmiast zabezpieczony. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili szczegółowe oględziny. Śledczy biorą pod uwagę dwie hipotezy.

– Rzeczywiście we wtorek około godziny 21 otrzymaliśmy informację, że na terenie tak zwanej żwirowni w miejscowości Młyny znaleziono kilka sztuk ludzkich kości różnej wielkości, zabezpieczyliśmy także fragmenty materiału, z którego są uszyte np. spodnie – przekazał Radiu ESKA aspirant sztabowy Tomasz Piwowarski z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

Jedna z głównych hipotez, którą weryfikują funkcjonariusze, zakłada, że ludzkie szczątki mogą pochodzić z dawnego cmentarza cholerycznego. Istnieje prawdopodobieństwo, że kilka miesięcy temu, podczas prac porządkowych zlecanych przez parafię na pobliskiej nekropolii, operator koparki mógł nieświadomie naruszyć mogiłę. Ziemia wraz ze szczątkami została następnie przewieziona na teren żwirowni.

Tajemnica ludzkich szczątków pod Buskiem-Zdrojem. To mogą być polegli żołnierze

Druga z branych pod uwagę teorii również ma podłoże historyczne. Śledczy nie wykluczają, że odnalezione kości mogą należeć do żołnierzy, którzy polegli na tych terenach w czasie jednej z wojen światowych. Region ten był w przeszłości areną zaciętych walk, a wiele mogił wojennych do dziś pozostaje nieodkrytych.

Rozwiązanie tej zagadki będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu specjalistycznych badań. Wszystkie zabezpieczone na miejscu dowody, w tym kości oraz fragmenty materiału, trafią do szczegółowej analizy. Biegli z zakresu antropologii i medycyny sądowej podejmą próbę określenia wieku szczątków, płci oraz przybliżonego czasu zgonu.