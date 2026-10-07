Makabryczne odkrycie w Czarncy. Rozczłonkowane zwłoki mężczyzny znaleziono na torach

Martyna Urban
Martyna Urban
Wiktoria Kmiecik
2026-10-07 12:40

Makabryczne odkrycie w Czarncy pod Włoszczową. W środowy poranek na torach kolejowych odnaleziono rozczłonkowane zwłoki. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Śledczy pod nadzorem prokuratora próbują ustalić tożsamość zmarłego oraz dokładnie odtworzyć okoliczności jego śmierci. Jedną z branych pod uwagę hipotez jest potrącenie przez pociąg.

Tory kolejowe biegnące przez las pod zachmurzonym niebem. O tragedii w miejscowości Czarnca przeczytasz na SE.
Autor: KPP Łuków/ Materiały prasowe

Makabryczne odkrycie na torach w Czarncy

Do tragedii doszło w środę, 7 października, w miejscowości Czarnca w powiecie włoszczowskim. W godzinach porannych wspólny patrol policji oraz Straży Ochrony Kolei natrafił na makabryczne znalezisko na torach kolejowych.

Funkcjonariusze ujawnili rozczłonkowane ciało. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zmarłą osobą jest najprawdopodobniej mężczyzna. Nie są na razie znane wiek ani tożsamość zmarłego.

Na miejscu rozpoczęły się czynności mające wyjaśnić, jak doszło do śmierci oraz kim był zmarły.

– Rozczłonkowane ciało leżało na torach – przekazała mł. asp. Weronika Grot, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

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Policja ustala tożsamość zmarłego

Jednym z najważniejszych zadań śledczych jest obecnie ustalenie tożsamości mężczyzny. Funkcjonariusze prowadzą czynności na miejscu zdarzenia, a sprawą zajmuje się również prokurator.

Na tym etapie nie wiadomo jeszcze, w jakich okolicznościach mężczyzna znalazł się na torach.

Śledczy biorą pod uwagę kilka możliwości. Jedna z najbardziej prawdopodobnych zakłada, że mężczyzna mógł zostać potrącony przez pociąg. Na obecnym etapie nie ma jednak podstaw, aby jednoznacznie przesądzić przebieg zdarzenia.

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Śledztwo pod nadzorem prokuratora

Policjanci zabezpieczają informacje i dowody, które mogą pomóc w odtworzeniu ostatnich chwil życia zmarłego. Kluczowe będzie również ustalenie jego tożsamości oraz zebranie materiału pozwalającego dokładnie określić przyczynę i okoliczności śmierci.

Dopiero wyniki prowadzonych czynności pozwolą odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie wydarzyło się na torach w Czarncy.

Sprawa jest w toku.

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