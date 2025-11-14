52-latek poszukiwany do odbycia kary więzienia został znaleziony z raną kłutą w gminie Piekoszów.

Mężczyzna, choć ranny, jest już bezpieczny i przebywa w szpitalu pod nadzorem policji.

Trwa ustalanie okoliczności, w jakich doszło do zranienia poszukiwanego.

Jakie są szczegóły zdarzenia i dlaczego poszkodowany był pilnowany w szpitalu?

52-latek z raną kłutą pod Kielcami. Był poszukiwany przez policję

52-latkowi znalezionemu w gminie Piekoszów pod Kielcami z raną kłutą nie zagraża już niebezpieczeństwo. Mężczyzna przebywa w szpitalu w asyście policji, gdzie trafił w czwartek, 13 listopada, wieczorem. Poszkodowany był poszukiwany do odbycia kary 4 lat więzienia, a policjanci znaleźli go pod powyższym adresem, ale leżącego na ziemi w jednym z pomieszczeń.

- Na miejsce wezwano zarówno śmigłowiec LPR, jak i karetkę pogotowia, ale stan mężczyzny pozwolił ostatecznie, by przetransportować go do szpitala drugim pojazdem. Jego życiu i zdrowiu nic już nie zagraża, ale z uwagi na to, że był poszukiwany, jest pilnowany przez funkcjonariuszy - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" st. asp. Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Mundurowi cały czas wyjaśniają, jak doszło do powstania obrażeń u mężczyzny. W jego ratowaniu brali również udział druhowie OSP Piekoszów.

- O godzinie 18:50 rozległ się dźwięk syreny, który poderwał naszych druhów na nogi. Zostaliśmy zadysponowani do wsparcia patrolu policji. Działania polegały na:

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,

udzieleniu kwalifikowanej pomocy,

zabezpieczeniu miejsca lądowania LPR,

pomocy w transporcie pacjenta do karetki,

wspomaganiu w działaniach znajdujących się na miejscu służb - czytamy we wpisie strażaków ochotników.