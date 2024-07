Najznamienitsi rycerze starli się w boju. Zawisza Czarny został pokonany

To była zbrodnia?

Turniej Rycerski w Szydłowie. Najznamienitsi rycerze starli się w boju

Ta impreza to już tradycja! Co roku w Szydłowie (powiat staszowski), na początku wakacji odbywa się Turniej Rycerski. To nie tylko wspaniałe widowisko, w którym bierze udział wielu rekonstruktorów, prezentujących swoje umiejętności i stroje z epoki, ale także rodzinny piknik, na którym kulinarne wypieki prezentują panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

W tym roku oprócz dwóch najbardziej wyczekiwanych konkurencji, turnieju konnego oraz pojedynku miecza, miał miejsce pokaz tańców dworskich. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach pisania piórem gęsim, wikliniarskich, tkackich czy garncarskich i zobaczyć jak wyglądała codzienność w średniowiecznej osadzie. W pojedynku konnym wygrał Mszczuj ze Skrzynna herbu Łabędź, czyli Bartłomiej Szeląg. Zdeklasował sławnego Zawiszę Czarnego, który w tym roku nie miał szans z konkurentami. Musiał uznać ich wyższość! W turnieju bojowym miecza i szpady najlepszym okazał się Piotr Kierańczuk. Poniżej dalsza część artykułu.

Obaj zwycięzcy w nagrodę otrzymali Złote Ostrogi Jagiellonów. To trofeum swój pierwowzór wzięło od średniowiecznej ostrogi, którą znaleziono na szydłowskim zamku, podczas badań archeologicznych. Zostało wiernie odwzorowane przez jedną z najlepszych pracowni w kraju, zajmujących się wykonywaniem pozłacanych replik.

