i Autor: Bond111/ Pixabay Niedźwiedź szedł prosto na niego. Wystraszony turysta próbował go odgonić. Nagranie przeraża

To już kolejne takie spotkanie

Niedźwiedź szedł prosto na niego. Wystraszony turysta próbował go odgonić. Nagranie przeraża

To nie pierwsze takie spotkanie w Tatrach. Ostatnio niedźwiedzie dają o sobie znać częściej, niż turyści by chcieli. Do tej pory na niedźwiedzia można było się natknąć głównie po słowackiej stronie. Teraz do bliskiego spotkania z dzikim zwierzęciem doszło w drodze Nosal. Szczyt w zachodnich Tatrach.