Pierwszą umowę na uruchomienie linii tramwajowej podpisano w kwietniu 1892 roku. Miała ona przebiegać przez Gliwice, Zabrze, Chebzie (Ruda Śląska), Królewską Hutę (Chorzów), Bytom oraz Piekary. Ostatecznie uruchomiono tylko niewielki odcinek tej trasy 27 maja 1894 roku. Linia tramwajowa przebiegała na trasie Piekary Niemieckie – Szarlej – Bytom. Kolejny nowy odcinek (Gliwice – Zabrze) został otwarty trzy miesiące później. Obydwa odcinki połączono 30 grudnia trasą Zabrze – Bytom przez Chebzie, Królewską Hutę i Łagiewniki. Linia ta liczyła łącznie 34,5 km długości.

Wtedy rozpoczął się boom inwestycyjny na terenie Górnego Śląska. Do 1898 roku na Śląsku działały już cztery linie tramwajowe. Dopiero na początku XX wieku podjęto decyzję o budowie linii tramwajowej również w Zagłębiu Dąbrowskim. Inwestycję przerwała I Wojna Światowa. Do budowy jednak wrócono i nowe odcinki oddano do użytku w 1928 r.

Nowe linie powstawały do lat 70., ponieważ w tym czasie rozpoczęła się pierwsza faza likwidacji. Do 1989 r. ruch tramwajowy zawieszono na kilku trasach. Kolejna fala likwidacji nadeszła na początku XXI w. Wówczas z rozkładu m.in. zniknęła linia nr 8 pomiędzy Bytomiem a pętlą w Dąbrówce Wielkiej (dzielnica Piekar Śląskich).

Obecnie tramwaje poruszają się po 12 miastach województwa śląskiego. Mieszkańcy naszego regionu mogą korzystać łącznie z 28 linii tramwajowych.

Które linie tramwajowe w województwie śląskim są najdłuższe?

Średnia długość linii tramwajowych to kilkanaście kilometrów. W rozkładzie jazdy Zarządu Transportu Metropolitalnego znajdziemy łącznie 28 linii tramwajowych. Są nimi linie nr: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 37, 38, 41, 46, 49.

Do niedawna najkrótszą linią w Śląskiem była "38", której długość wynosiła zaledwie 2,2 km. Obecnie porusza się ona pomiędzy przystankami Bytom Powstańców Śląskich a Bytom Plac Sikorskiego. Natomiast z powrotem przemieszcza się między Stroszkiem Zajezdnią a Bytomiem Powstańców Śląskich.

