Narkotyki za grube miliony i troje zatrzymanych w powiecie jędrzejowskim

Kobieta zmiażdżona przez maszynę do mięsa! Horror w Starachowicach

Dramat w pociągu PKP Intercity pod Kielcami. Do akcji w polu musieli wkroczyć strażacy

16-latek zginął pod kołami pociągu! Policja ujawnia, co się stało w Suchedniowie

- Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie ustalili, iż troje mieszkańców powiatu może trudnić się narkotykowym procederem. W miniony czwartek postanowili zweryfikować swoje przypuszczenia. Po południu tego dnia stróże prawa dotarli do zaskoczonego widokiem policjantów 31-latka. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze ujawnili 50 gramów amfetaminy oraz pięć gramów marihuany - informuje zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Śledczy tego samego dotarli jeszcze do drugiego mieszkania. Zatrzymali 28-letniego mężczyznę oraz o dwa lata starszą kobietę. Tam zabezpieczyli 36 kilogramów substancji 4CMC, 10 litrów płynnej amfetaminy oraz kilka porcji białego proszku, zidentyfikowanego jako amfetamina. Ostatecznie wszyscy troje trafili do policyjnego aresztu, a w kolejnych dniach usłyszeli poważne zarzuty. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wytwarzającej oraz wprowadzającej do obrotu znaczne ilości narkotyków.

- Miejscowy sąd zdecydował o 3 miesięcznym, tymczasowym aresztowaniu mieszkańców powiatu jędrzejowskiego. Mogą im grozić kary łączne nawet do 20 lat pozbawienia wolności - wyjaśniają świętokrzyscy policjanci.

i Autor: Świętokrzyska Policja Tę partię narkotyków policjanci znaleźli w jednym z mieszkań w powiecie jędrzejowskim.