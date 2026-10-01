Pogoda w Kielcach: 2-4 października

Mieszkańcy Kielc mogą liczyć na bardzo przyjemną i stabilną aurę przez cały weekend. Prognozy wskazują na dużą ilość słońca, brak opadów i temperatury, które w ciągu dnia będą utrzymywać się na stałym poziomie około 20 stopni Celsjusza. Taka przewidywalność pogody z pewnością ułatwi planowanie wolnego czasu. Wyraźne ochłodzenie będzie jednak odczuwalne po zmroku, kiedy słupki rtęci spadną w okolice 6-9 stopni. Wiatr nie powinien zakłócać wypoczynku, szczególnie w sobotę i niedzielę.

Słoneczny i najcieplejszy piątek

Weekend rozpocznie się w Kielcach bezchmurnym niebem i bardzo przyjemną temperaturą, która da poczucie złotej, polskiej jesieni. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 20 stopni, co czyni piątek najcieplejszym dniem weekendu, choć różnice w porównaniu z sobotą i niedzielą będą praktycznie nieodczuwalne. Tego dnia powieje jeszcze lekki wiatr z prędkością dochodzącą do 3 m/s. Noc z piątku na sobotę zapowiada się już chłodno, z temperaturą spadającą do około 7 stopni Celsjusza.

Sobota z najchłodniejszą nocą

Sobota przyniesie kontynuację słonecznej aury, która zachęcać będzie do wyjścia z domu. Niebo nad Kielcami pozostanie bezchmurne, a temperatura w ciągu dnia znów osiągnie wartość zbliżoną do 20 stopni. Wyraźnie osłabnie za to wiatr, którego prędkość spadnie do około 1-2 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła może być jeszcze większe. Warto jednak zwrócić uwagę na dużą różnicę temperatur między dniem a nocą. Noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza w ten weekend – termometry pokażą zaledwie około 6 stopni.

Niewielka zmiana w niedzielę

Ostatni dzień weekendu również upłynie pod znakiem przyjemnej pogody, chociaż na niebie mogą pojawić się nieliczne chmury. To będzie jedyna, niewielka zmiana w porównaniu z poprzednimi dniami, która jednak nie powinna wpłynąć na ogólne odczucia. Temperatura maksymalna po raz kolejny sięgnie około 20 stopni Celsjusza, a wiatr pozostanie bardzo słaby. Niedzielna noc będzie już odczuwalnie cieplejsza od poprzednich – termometry wskażą około 9 stopni.

Idealny weekend na świeżym powietrzu

Stabilna i słoneczna pogoda w Kielcach stwarza doskonałe warunki do spędzenia czasu na zewnątrz. To idealna okazja na dłuższy spacer, rodzinną wycieczkę rowerową czy po prostu relaks w parku lub przydomowym ogrodzie. Brak deszczu i słaby wiatr pozwolą w pełni wykorzystać ostatnie tak ciepłe dni. Należy jednak pamiętać o dużych dobowych wahaniach temperatury i zabrać ze sobą cieplejsze ubranie na wieczór, ponieważ po zachodzie słońca zrobi się naprawdę chłodno.

Dane pogodowe: OpenWeather