Pogoda w Kielcach: 25-27 września

Najbliższy weekend w Kielcach przyniesie zmienną aurę, choć przez większość czasu dominować będzie duże zachmurzenie. Kluczowym trendem będzie stopniowy wzrost temperatury i zanik opadów. O ile początek weekendu może być nieco wilgotny, o tyle jego druga część stworzy lepsze warunki do aktywności na zewnątrz.

Piątek z niewielkim deszczem

Weekend rozpocznie się w Kielcach pochmurną pogodą z możliwymi, choć niewielkimi opadami deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 15 stopni Celsjusza, natomiast w nocy temperatura spadnie do około 9°C. Powieje też najmocniejszy wiatr w ciągu całego weekendu, osiągający prędkość około 3 m/s.

Sobota przyniesie poprawę

Sobota będzie dniem przejściowym, który przyniesie zauważalną poprawę pogody. Przede wszystkim w prognozach nie widać już opadów. Niebo nad Kielcami wciąż pozostanie w pełni zachmurzone, ale zrobi się odrobinę cieplej – słupki rtęci pokażą maksymalnie 16 stopni. Noc będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą na poziomie około 9°C. Wiatr wyraźnie osłabnie do około 2 m/s.

Niedziela najcieplejszym dniem weekendu

Zdecydowanie najprzyjemniejsza aura czeka mieszkańców Kielc w niedzielę. Ten dzień wyróżni się najwyższą temperaturą, która po południu może sięgnąć nawet 18 stopni Celsjusza. To odczuwalna zmiana w porównaniu do piątku. Podobnie jak w sobotę, nie należy spodziewać się deszczu. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie jednak najchłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 7°C. Wiatr pozostanie słaby.

Jak spędzić weekend w Kielcach?

Pochmurna, ale coraz cieplejsza i sucha pogoda zachęca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, szczególnie w niedzielę. Sobota i niedziela będą dobrym momentem na długie spacery po miejskich parkach czy wycieczki rowerowe po okolicy. Brak opadów i umiarkowane temperatury pozwolą komfortowo korzystać z uroków miasta bez obaw o deszcz. Piątek, z racji niewielkich opadów, może być lepszą okazją do spędzenia czasu wewnątrz lub zaplanowania krótszych wyjść.

Dane pogodowe: OpenWeather