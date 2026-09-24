75-letnia grzybiarka odnaleziona po dwóch dobach w lesie. Szukała wyjścia na czworakach

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Seniorka odłączyła się od grupy podczas wycieczki na grzyby
Lasy wokół Suchedniowa regularnie przyciągają miłośników grzybów z całego kraju. We wtorek, 22 września, na zorganizowane grzybobranie przyjechała grupa z Małopolski. Niestety, jedna z kobiet nie stawiła się na zaplanowaną zbiórkę. Około 13:00 zaniepokojony znajomy zaalarmował policję, zgłaszając, że nie może skontaktować się z 75-latką. Kobieta zaginęła w lasach na terenie gminy Łączna. Służby natychmiast rozpoczęły działania, mając świadomość, że życie seniorki jest w niebezpieczeństwie, a uciekający czas działa na jej niekorzyść.
Setki osób, drony i śmigłowiec w poszukiwaniach 75-latki
Do akcji poszukiwawczej zaangażowano ogromne siły. W poszukiwaniach brali udział policjanci ze Skarżyska-Kamiennej i Radomia, oddziały prewencji, leśnicy z Suchedniowa, strażacy, żołnierze WOT, ratownicy medyczni oraz grupy ratownicze PCK z kilku miast regionu. Do działań dołączyli również lokalni mieszkańcy i wolontariusze z rodzinnej miejscowości zaginionej. Nadkomisarz Anna Sławińska ze skarżyskiej policji poinformowała o wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, w tym drona z termowizją, policyjnego śmigłowca z Łodzi oraz psów tropiących ze stowarzyszenia STORAT w Rzeszowie. W kulminacyjnym momencie las przeszukiwało ponad 150 osób, działając według szczegółowo rozplanowanych sektorów.
Dla wszystkich cel był jeden - odnaleźć całą i zdrową zaginioną kobietę. Zaangażowani w działania przeszukiwali las w oparciu o wyznaczone sektory zgodnie z zaleceniami i planem kierującego akcją poszukiwawczą - informowała nadkomisarz Anna Sławińska, oficer prasowy skarżyskiej policji.
Przełom pod Ostojowem. Kobieta szła na czworakach
Intensywne poszukiwania trwały bez przerwy przez dwa dni. W czwartek, 24 września, przed godziną 10:00, nastąpił wyczekiwany przełom. Strażnicy leśni zauważyli zaginioną seniorkę na leśnych łąkach w pobliżu miejscowości Ostojów (gmina Suchedniów). Kobieta była skrajnie osłabiona i wyziębiona, jednak zachowała przytomność. Jak później opowiadała, pod koniec zupełnie opadła z sił, próbując wydostać się z gęstego lasu poruszając się już na czworakach. Funkcjonariusze udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie przekazali ratownikom medycznym. 75-latka trafiła do szpitala; jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
Zasady bezpieczeństwa w lesie. Co radzą leśnicy?
Służby przypominają, że w lesie nietrudno zgubić drogę, zwłaszcza podczas grzybobrania w pochmurne dni. W ramach akcji "Jesień 26", Straż Leśna apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:
- Zawsze miej przy sobie naładowany telefon komórkowy. Pozwala on na wezwanie pomocy i ułatwia lokalizację. Warto korzystać z bezpłatnej aplikacji mBDL.
- Zwracaj uwagę na leśne słupki oddziałowe. Kamienne lub betonowe znaczniki na skrzyżowaniach zawierają numery, które pomogą służbom zlokalizować Twoje położenie.
- Zapamiętuj charakterystyczne obiekty, takie jak strumienie, ambony, skraje lasu czy większe skrzyżowania dróg.
- W przypadku zgubienia drogi, nie panikuj. Zatrzymaj się, nasłuchuj dźwięków cywilizacji, oszczędzaj baterię w telefonie i w razie konieczności szybko wezwij pomoc.