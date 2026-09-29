Tragiczny wypadek w Skarżysku-Kamiennej. Nie żyje 76-letnia kobieta idąca chodnikiem

Dawid Bąk
2026-09-29 13:54

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek (29.09.) w samo południe na ulicy Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej. Rozpędzone auto wypadło z drogi w pobliżu marketu Biedronka. Poszkodowana piesza została przetransportowana do lecznicy. Życia 76-latki nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek w Skarżysku-Kamiennej
Autor: KP PSP w Skarżysku-Kamiennej/ Materiały prasowe

Utrata panowania nad pojazdem. Audi wjechało na chodnik

Jak przekazali funkcjonariusze, za kierownicą Audi siedział 31-letni mieszkaniec powiatu skarżyskiego. Mężczyzna poruszał się od ulicy Piłsudskiego. Wykonując manewr skrętu w ulicę Żeromskiego, kierowca przeszarżował i na zakręcie stracił kontrolę nad maszyną.

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Mężczyzna uderzył w dwa prawidłowo zaparkowane pojazdy marki Kia i Ford Fiesta, a następnie uderzył w prawidłowo idącą chodnikiem 76-letnią kobietę, mieszkankę powiatu skarżyskiego. Kierujący Audi był trzeźwy. Niestety pomimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować życia kobiety, 76-latka zmarła w szpitalu - powiedziała nam Agnieszka Boszczyk-Górnicka z KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Straż pożarna interweniowała na miejscu potrącenia

Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy na około kwadrans przed godziną 12-stą. Na miejscu zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy, który uderzył w dwa samochody osobowe zaparkowane pod dyskontem, a następnie w kobietę znajdującą się w pobliżu. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sorpcji wyciekłych płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Potrącona kobieta przed przyjazdem strażaków była pod opieką ratowników medycznych, którzy zabrali ją na dalsze badania do szpitala. Okoliczności i dokładny przebieg całego zdarzenia badają policjanci. Na miejscu zdarzenia pracuje 2 zastępy, 8 strażaków - informuje Rafał Maciejczak z KP PSP w Skarżysku-Kamiennej.

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