Tragiczny wypadek w Skarżysku-Kamiennej. Nie żyje 76-letnia kobieta idąca chodnikiem

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Utrata panowania nad pojazdem. Audi wjechało na chodnik
Jak przekazali funkcjonariusze, za kierownicą Audi siedział 31-letni mieszkaniec powiatu skarżyskiego. Mężczyzna poruszał się od ulicy Piłsudskiego. Wykonując manewr skrętu w ulicę Żeromskiego, kierowca przeszarżował i na zakręcie stracił kontrolę nad maszyną.
Mężczyzna uderzył w dwa prawidłowo zaparkowane pojazdy marki Kia i Ford Fiesta, a następnie uderzył w prawidłowo idącą chodnikiem 76-letnią kobietę, mieszkankę powiatu skarżyskiego. Kierujący Audi był trzeźwy. Niestety pomimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować życia kobiety, 76-latka zmarła w szpitalu - powiedziała nam Agnieszka Boszczyk-Górnicka z KPP w Skarżysku-Kamiennej.
Straż pożarna interweniowała na miejscu potrącenia
Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy na około kwadrans przed godziną 12-stą. Na miejscu zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy, który uderzył w dwa samochody osobowe zaparkowane pod dyskontem, a następnie w kobietę znajdującą się w pobliżu. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sorpcji wyciekłych płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Potrącona kobieta przed przyjazdem strażaków była pod opieką ratowników medycznych, którzy zabrali ją na dalsze badania do szpitala. Okoliczności i dokładny przebieg całego zdarzenia badają policjanci. Na miejscu zdarzenia pracuje 2 zastępy, 8 strażaków - informuje Rafał Maciejczak z KP PSP w Skarżysku-Kamiennej.