Tragiczne wydarzenie w Ostrowcu Świętokrzyskim: impreza towarzyska kończy się śmiercią 26-latka.

W mieszkaniu na osiedlu Częstocice doszło do kłótni, w wyniku której 25-letni mężczyzna miał zadać śmiertelny cios nożem.

Sprawca został aresztowany pod zarzutem zabójstwa. Jakie były motywy i co zeznali świadkowie?

Ostrowiec Świętokrzyski. Zabójstwo 26-latka podczas imprezy

Pięć osób, w tym ofiara, brały udział w imprezie towarzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w czasie której zginął 26-latek. Oprócz niego w mieszkaniu na osiedlu Częstocice przebywała: 42-letnia właścicielka lokum, dwie nastolatki w wieku 16 i 19 lat i 25-letni Erwin M. Jak informują służby, w czasie spotkania między jego uczestnikami doszło do kłótni, która skończyła się dźgnięciem nożem poszkodowanego - śmiertelny cios miał mu zadać 25-latek.

Gdy na miejsce dojechała policja, 26-latek jeszcze żył i znajdował się pod opieką załogi karetki pogotowia, ale wkrótce później zmarł. Erwin M. i dwie nastolatki uciekły z mieszkania, ale mundurowi zatrzymali całą trójkę jeszcze tego samego wieczora, tj. w piątek, 3 października. Do policyjnego aresztu trafiła również 42-latka.

- Poczynione ustalenia w sprawie pozwoliły przedstawić 25-latkowi zarzut zabójstwa. Wczoraj (w poniedziałek, 6 października - przyp.red.) Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Pozostałe osoby zatrzymane w związku z tą sprawą, zostały przesłuchane w charakterze świadków, a następnie zwolnione - informuje policja w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Podejrzany mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Za zabójstwo grozi mu kara maksymalna dożywotniego pozbawienia wolności.