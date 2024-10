Pamiętacie Wodociągi Kieleckie? Mają ważne ogłoszenie dla tysięcy mieszkańców

Kielce. Zmiany w ratuszu. Nowa wiceprezydent. "Wróciłam do ukochanego miasta"

Wspaniały gest Alitu Ożarów! Zrobili to dla rodziny tragicznie zmarłego trenera

Mieszkańcy Kielc bez wody. Komunikat Wodociągów Kieleckich

Trwa modernizacja sieci wodociągowej w północnej części Kielc. W związku z prowadzonymi pracami we wtorek (8 października) ponad 5 tys. mieszkańców nie będzie miało wody. Braki lub niedobory wody mogą wystąpić od godz. 22 w poniedziałek (7 października) do godz. 18 we wtorek na osiedlach:

Wichrowe Wzgórze,

Domaniówka,

Spółdzielni Słoneczne Wzgórze (m.in. ulice Warszawska, Domaniówka, Zapolskiej, skwer św. Jadwigi, bp. Jaworskiego, Piłsudskiego).

Rzecznik Wodociągów Kieleckich zaznaczył, że możliwy brak wody nie oznacza jej odłączenia od wszystkich budynków na cały czas modernizacji.

Dla poszczególnych lokalizacji brak wody może trwać od godziny do kilku godzin. Na miejsce zostaną wysłane beczkowozy z wodą dla mieszkańców.

– powiedział w rozmowie z PAP Ziemowit Nowak, rzecznik Wodociągów Kieleckich.

Modernizacja sieci wodociągowej w północnych dzielnicach Kielc rozpoczęła się w maju 2024 r. Rzecznik Wodociągów Kieleckich poinformował, że w tym rejonie miasta są jedne z najbardziej awaryjnych odcinków sieci wodociągowej. Dodał, że zbudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe w latach 70. i 80. z materiałów o złej jakości i źle zaprojektowane często się psują.

– Po modernizacji sytuacja się zdecydowanie poprawi. Sieć wodociągowa zostanie wykonana z żeliwa sferoidalnego o znacznie większej trwałości od stali użytej w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Termin robót nie jest przypadkowy, lecz skoordynowany z pracami drogowymi w tym rejonie – podkreślił Nowak.

Remont sieci wodociągowej ma zakończyć się do maja 2025 r. Koszt inwestycji, która ma zostać dofinasowana z funduszy europejskich wyniesie ponad 4 miliony złotych.