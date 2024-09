i Autor: Piotr Stańczak 2 794,83 zł na mieszkańca.

Miarka się przebrała

Kielce zrywają kontrakt! Co dalej z Inteligentnym Systemem Transportowym?

Cierpliwość jest cnotą. Potrzebną i w życiu, i w biznesie. Ale i ona ma swoje granice - uznały władze Kielc i zerwały właśnie kontrakt z hiszpańskim wykonawcą Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS), który powstać miał już dwa lata temu, a którego końca budowy wciąż nie widać. Co to oznacza dla funkcjonowania komunikacji w mieście?