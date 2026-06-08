Policja zapukała do drzwi 17-latki ze Starachowic. Za internetowy wpis o ataku grozi jej surowa kara

Sytuacja miała swój początek w ubiegłą środę, kiedy to za pośrednictwem internetowego komunikatora młoda osoba ogłosiła chęć zorganizowania ataku na jedną ze szkół. Służby zareagowały błyskawicznie, angażując w działania nie tylko lokalnych kryminalnych ze Starachowic, ale również policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Kielcach oraz jednostkę CBŚP.

Reakcja służb na sygnały z sieci. Zatrzymanie 17-latki w Starachowicach

Mundurowym wystarczyło niewiele czasu, by namierzyć autorkę niebezpiecznego wpisu. 17-latka została zatrzymana tego samego dnia, po czym przewieziono ją do policyjnego aresztu. Śledczy przejęli także sprzęt elektroniczny należący do dziewczyny, który będzie poddany szczegółowej analizie w toku dalszego postępowania.

Jak wyjaśnia asp. Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach, młoda kobieta "wywołała przekonanie o zagrożeniu, które nie istnieje". Ze wstępnych ustaleń wynika, że nastolatka nie miała realnych planów przeprowadzenia ataku. Jej zachowanie było podyktowane chęcią zaistnienia w internecie. Policjant podkreśla, że dziewczyna działała "najprawdopodobniej dla żartów oraz chcąc zwrócić na siebie uwagę".

Surowe kary za żarty o zamachach. 8 lat więzienia dla nastolatki?

Nawet jeśli incydent wynikał z pragnienia zdobycia internetowej sławy, organy ścigania traktują go z pełną powagą. W czwartek młoda mieszkanka Starachowic oficjalnie usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu dotyczącego rzekomego niebezpieczeństwa.

Przepisy w tej kwestii są bardzo rygorystyczne, a za tego typu działanie można trafić do zakładu karnego nawet na 8 lat. Na razie prokuratura nałożyła na podejrzaną środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym obowiązkowy dozór policji.

Internetowa anonimowość to mit. Konsekwencje grożenia w sieci

Sytuacja ze Starachowic to wyraźne ostrzeżenie dla internautów, pokazujące, że działania w wirtualnej przestrzeni zawsze niosą realne konsekwencje. Organy ścigania posiadają zaawansowane metody, które ułatwiają szybką identyfikację autorów internetowych gróźb, nawet gdy ci czują się całkowicie bezpieczni. Tak zwane „żarty” wymagają od służb natychmiastowej reakcji i generują ogromne koszty oraz zaangażowanie personelu. Przypadek 17-latki udowadnia, że krótki moment nieprzemyślanej aktywności w mediach społecznościowych może poważnie zaważyć na całej przyszłości.