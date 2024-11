Spis treści

To najbardziej klimatyczne miasta w Polsce. Nowe zestawienie zaskakuje!

W ostatnim czasie magazyn Travelist postanowił wyróżnić miejsca w naszym kraju, które uznawane są za najbardziej klimatyczne. W zestawieniu znalazły się miejscowości, których piękno w gonitwie dnia codziennego często nie jest dostrzegane, a naprawdę zachwyca.

Jak wiadomo, większość turystów na weekendowe wycieczki wybiera się do dużych i znanych miast, między innymi do Gdańska, Warszawy czy Poznania. Okazuje się jednak, że takowy wyjazd warto raz na jakiś czas spędzić w nieco mniej obleganych lokalizacjach, które zachwycają klimatem! O jakich konkretnie regionach mowa?

"Mały Rzym" doceniony! To wyjątkowy region w południowej części kraju

W zestawieniu magazynu Travelist na pierwszym miejscu znalazło się miasteczko, które sporej części społeczeństwa kojarzy się z kryminalnymi zagadkami, których rozwiązanie zawsze znał ksiądz. Mowa oczywiście o słynnym Sandomierzu położonym w województwie świętokrzyskim, w którym to kręcony był serial "Ojciec Mateusz".

Sandomierz to wyjątkowo klimatyczna miejscowość w regionie, mogąca pochwalić się malowniczymi uliczkami i ciekawą historią. Miasto przyciąga turystów także dzięki swojemu położeniu na siedmiu wzgórzach Niziny Nadwiślańskiej. Co ciekawe, to właśnie dzięki usytuowaniu Sandomierz nazywany jest także "małym Rzymem", bowiem można liczyć tam na piękne widoki podobne do tych z włoskiej stolicy.

Gdzie najszybciej się zrelaksujesz? W Sandomierzu oczywiście, wypijesz kawę w towarzystwie ekipy Ojca Mateusza, pospacerujesz wąwozem Królowej Jadwigi, odwiedzisz lokalną winnicę u Dominikanów i w razie deszczowej pogody podziemną trasę turystyczną [...] - polecała jedna z czytelniczek magazynu Travelist, magazyn.travelist.pl.

Gdzie na wakacje w listopadzie? Te miasteczka warto odwiedzić

Oczywiście Sandomierz to dopiero początek! Na liście bowiem znalazło się wiele innych lokalizacji, które zostały docenione ze względu na swój wyjątkowy klimat. Na drugim miejscu znalazło się miasto zakochanych i artystów, czyli Kazimierzy Dolny, a tuż za nim warmińsko-mazurska Reszla.

Jeśli jesteście ciekawi dalszej części zestawienia, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.