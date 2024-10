Gdańsk to miasto, które łączy bogatą historię z malowniczymi widokami i naturą. Stare Miasto z Długim Targiem i Kościołem św. Marii zachwyca pięknem architektury. Westerplatte to symboliczna lokalizacja, idealna do spacerów z widokiem na Zatokę Gdańską. Park Oliwski w Oliwie zaprasza na relaks wśród zieleni, a Katedra Oliwska urzeka organami [...] - rekomendowała czytelniczka magazynu Travelist.