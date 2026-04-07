Tragedia na torach w Piekoszowie. Pociąg śmiertelnie potrącił człowieka

Tragedia na trasie Wrocław – Lublin w Piekoszowie

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 7 kwietnia, w godzinach południowych. O 12:30 oficer dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku na trasie kolejowej w kierunku Kielc. Skład pasażerski potrącił osobę, która przebywała bezpośrednio na torach.

Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość ofiary w Piekoszowie

Uderzenie pociągu było na tyle silne, że poszkodowany zmarł natychmiast. Jak przekazał Jacek Borek z kieleckiej policji, funkcjonariusze zabezpieczają na miejscu materiał dowodowy:

„W tym momencie trwają czynności pod nadzorem prokuratora zmierzające do ustalenia okoliczności przebiegu oraz tego, kto uległ temu nieszczęśliwemu wypadkowi.”

Ze wstępnych ustaleń opartych na ubiorze ofiary wynika, że zmarłym jest najprawdopodobniej mężczyzna.

Podróżni muszą przygotować się na znaczne utrudnienia i opóźnienia pociągów na tej trasie. Śledczy sprawdzają obecnie, z jakiego powodu osoba ta znalazła się na torowisku i czy zdarzenie miało charakter nieszczęśliwego wypadku.