Tragedia na torach w Starachowicach! Nie żyje 16-latek potrącony przez pociąg

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Radio Eska
2025-11-10 7:31

Dramatyczne sceny w Starachowicach. 16-letni chłopiec, który w niedzielę (9 listopada) został potrącony przez pociąg w pobliżu Odlewni Polskich, zmarł mimo wysiłków lekarzy — poinformowało Radio Eska Starachowice.

  • Tragiczny wypadek w Starachowicach, gdzie 16-latek został potrącony przez pociąg.
  • Do zdarzenia doszło na przejściu przez tory w rejonie Odlewni Polskich.
  • Mimo wysiłków lekarzy, chłopiec zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.
  • Jak doszło do tej tragedii i jakie są wstępne ustalenia śledczych?

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę (9 listopada) po godzinie 16:00 na przejściu przez tory w rejonie Odlewni Polskich w Starachowicach. Jak przekazała Eska Starachowice, 16-latek przejeżdżał w tym miejscu rowerem, gdy potrącił go pociąg osobowy relacji Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski.

Do wypadku doszło około godziny 16:00. Na torach kolejowych w okolicach odlewni, potrącony został rowerzysta w wieku 16 lat. Chłopiec w stanie zagrażającym życiu, trafił do szpitala. Został on potrącony przez pociąg osobowy relacji Skarżysko-Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski. Niestety wieczorem dostaliśmy informację, że pomimo starań medyków i w wyniku poniesionych obrażeń, chłopiec zmarł. Cały czas na miejscu zdarzenia pracują policjanci, którzy będą wyjaśniać okoliczności i przebieg tego zdarzenia — powiedział w rozmowie z Eską Starachowice Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Policja pod nadzorem prokuratora ustala szczegółowe okoliczności tragedii.

Wypadek na torach kolejowych w Starachowicach
10 zdjęć
