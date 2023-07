Pożar altany w Kielcach. Ofiary to trzej młodzi mężczyźni

Trzej mężczyźni w wieku 34, 35 i 44 lata to ofiary pożaru altany działkowej w Kielcach - informuje PAP. Ich tożsamość nie była na początku znana, gdyż ciała denatów zostały odnalezione w stanie zwęglonym. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę, 8 lipca, gdy płomienie pojawiły się w małym budynku przy ul. Leśniówka w Kielcach. Na terenie ogródków działkowych "Narcyz" interweniowały wszystkie służby ratownicze, a strażacy znaleźli w pogorzelisku trzy ciała. Wszystkie ofiary pożaru to mieszkańcy Kielc. Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane, a kluczowa w tej sprawie będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Sprawą zajęła się również prokuratura, która zdecydowała o zabezpieczeniu ciał na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok.

