Wypadek w Michałowie. W rozbitym aucie była rodzina z dzieckiem

Służby ratunkowe z Pińczowa otrzymały informację o wypadku kilka minut po godzinie 18:00. Do działań natychmiast zadysponowano dwa wozy bojowe z miejscowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Samochód zjechał do rowu. W środku uwięziona kobieta

Zdarzenie miało miejsce na leśnym odcinku lokalnej trasy powiatowej. Gdy ratownicy pojawili się na miejscu, rozbity pojazd znajdował się poza jezdnią. W środku znajdowały się początkowo trzy osoby: kobieta, mężczyzna oraz ośmioletnie dziecko. Dwójka z nich opuściła wrak przed przybyciem pomocy. Kobieta prowadząca pojazd została jednak uwięziona w zniszczonym wnętrzu i nie potrafiła wydostać się z niego o własnych siłach.

Akcja ratunkowa strażaków z Pińczowa. Użyto sprzętu hydraulicznego

Strażacy w pierwszej kolejności oświetlili obszar akcji i odcięli prąd w zniszczonym wozie, dodatkowo zabezpieczając go przed przechyleniem. Uwolnienie poszkodowanej wymagało użycia specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Ratownicy torowali sobie drogę do uwięzionej kobiety, po czym ostrożnie przetransportowali ją na zewnątrz pojazdu.

Kierująca była cały czas świadoma. Do Michałowa zadysponowano trzy karetki pogotowia ratunkowego. Medycy na miejscu sprawdzili stan zdrowia wszystkich uczestników wypadku. Ostatecznie cała trójka trafiła pod specjalistyczną opiekę lekarzy w szpitalu.

Trasa zablokowana na kilka godzin

W trakcie prowadzonych działań przejazd trasą powiatową numer 1196T był całkowicie zablokowany. Funkcjonariusze policji musieli poprowadzić ruch sąsiednimi drogami. Utrudnienia na miejscu trwały blisko trzy godziny. Dokładne przyczyny utraty panowania nad autem nie są jeszcze znane, a sprawę szczegółowo badają lokalni mundurowi.