ZIMA IM NIE STRASZNA

8 893 morsów wykąpało się w Bałtyku!

Domin 15:11 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W niedzielne południe mieleńska plaża pękała w szwach, jakby było co najmniej 35 stopni Celsjusza na plusie, a nie 7. Do do Bałtyku jednocześnie weszły 8893 osoby. Niemożliwe! A jednak.