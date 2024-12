Dramat!

Adam zadał ojcu kilka ciosów nożem. Potem poszedł na przystanek i zadzwonił na 112

Zaatakował ojca we śnie. Dusił i zadawał ciosy nożem. Później zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, co zrobił. 35-letni Adam C. trafił do aresztu. Za więziennymi kratami może spędzić nawet resztę życia.