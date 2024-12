Tajemnicza śmierć w korytarzu

Policjanci kojarzą się przede wszystkim z dbaniem o nasze bezpieczeństwo. Jednak to, co wydarzyło się w połowie października w Połczynie-Zdroju, budzi jednak wiele wątpliwości, a wręcz bulwersuje. Według doniesień czytelnika "Super Expressu", mężczyzna miał być wcześniej przywieziony do jednego z budynków socjalnych przez policjantów, którzy zabrali go radiowozem ze stacji benzynowej.

"Czy ich działania doprowadziły do zgonu mężczyzny, czy ewentualnie zaniechali sprowadzenia pomocy dla mężczyzny, który znajdował się w złym stanie zdrowia" - pyta czytelnik. - "Dlaczego nie udzielono mu pomocy medycznej?".

Jak dodaje, zmarły mężczyzna był osobą nadużywającą alkoholu, samotną, którą nikt się nim nie interesował.

"Leżał na klatce koszulę miał podciągniętą"

Budynek, w którym znaleziono ciało, znajduje się w okolicy, która nie cieszy się zbyt dobrą sławą. Jest bardzo zaniedbany, znajdują się w nim mieszkania socjalne.

- Leżał na klatce koszulę miał podciągniętą, młody był, na takiego wyglądał. Rok tu mieszkam nigdy go nie widziałem - mówi jeden z mieszkańców budynku.

Co tak naprawdę wydarzyło się 14 października? To, że zmarły mężczyzna wcześniej był przewożony przez funkcjonariuszy, potwierdza zarówno policja jak i prokuratura.

- Policjanci podjechali na stację benzynową na, której przebywał ten mężczyzna. Następnie zabrali go do radiowozu. Zmarły mężczyzna został natomiast odnaleziony na terenie jednego z budynków w Połczynie Zdroju, miejscu odległym od stacji benzynowej - informuje w rozmowie z "Super Expressem" prok. Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Policjanci, którzy podejmowali interwencję w sprawie mężczyzny, byli w służbie od kilku lat. Od razu wszczęto wobec nich postępowanie dyscyplinarne.

- Po otrzymaniu informacji dotyczącej niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy z KPP w Świdwinie w czasie interwencji w Połczynie-Zdroju, kierownictwo jednostki podjęło decyzje o zawieszeniu funkcjonariuszy w czynnościach służbowych i wszczęto postępowanie dyscyplinarne - informuje oficer prasowy KPP Świdwin podkom. Wiesław Dynek. - Trwają czynności wyjaśniające prowadzone przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Prokuratura Rejonowa w Białogardzie prowadzi w tej sprawie postępowanie. Od 30 listopada funkcjonariusze nie pracują już w naszej formacji.

Trwa śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny

Dokładny przebieg zdarzeń ma ustalić prokuratorskie śledztwo. Zabezpieczono m.in. nagrania z kamer monitoringu.

- W tej sytuacji przystąpiono do realizacji czynności zmierzających do ustalenia jaki rodzaj działań podejmowali wobec zmarłego - dodaje prok. Gąsiorowski. - Czy ich działania doprowadziły do zgonu mężczyzny, czy ewentualnie zaniechali sprowadzenia pomocy dla mężczyzny, który znajdował się w złym stanie zdrowia.

Jak dodał prok. Ryszard Gąsiorowski, śledczy z Białogardu po stwierdzeniu, że działania policjantów były nieprawidłowe zdecydowali się na wszczęcie postępowania i przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłego mężczyzny.

- Zachodzi bowiem sytuacja, w której należy rozważać odpowiedzialność tych funkcjonariuszy w kontekście art. 231, czyli przekroczenie uprawnień i niedopełnianie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych - tłumaczy prok. Gąsiorowski. - Postępowanie wszczęte z art.155 czyli nieumyślne spowodowanie zgonu pokrzywdzonego zostanie rozszerzone, aby zbadać kwestie związane z przekroczeniem uprawnień. Czekamy na wyniki posekcyjnych badań histopatologicznych, które powinny wyjaśnić przyczynę śmierci - dodaje prokurator.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie. Na chwilę obecną nikomu nie postawiono zarzutów.

