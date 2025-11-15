Był perłą na uzdrowiskowej mapie PRL. Bywał tam Edward Gierek i Irena Santor!

Poznajcie uzdrowisko, do którego w czasach PRL zjeżdżała się cała Polska - od robotników z wielkich zakładów przemysłowych po artystów i partyjnych dygnitarzy. Dziś to nowoczesny kurort, który nie zatracił swojego uzdrowiskowego ducha. W miejsce dawnych sanatoriów powstały eleganckie ośrodki, a lecznicze solanki i borowina wciąż przyciągają kuracjuszy.

Kołobrzeg – perła na uzdrowiskowej mapie PRL

Po II wojnie światowej Polska musiała odbudować nie tylko miasta i przemysł, ale także miejsca wypoczynku i rehabilitacji. Jednym z najważniejszych punktów na uzdrowiskowej mapie kraju był Kołobrzeg - miasto z tradycjami sięgającymi XIX wieku, znane z solanek, borowiny i wyjątkowego mikroklimatu nad Bałtykiem.

W czasach PRL Kołobrzeg stał się nie tylko kurortem zdrowotnym, ale również symbolem "wypoczynku socjalistycznego". Do miasta przyjeżdżali zarówno robotnicy z zakładów przemysłowych, jak i zasłużeni działacze partyjni, a wczasowe parki i sanatoria tętniły życiem przez cały rok.

Uzdrowisko Kołobrzeg w PRL

Odbudowa i rozwój uzdrowiska w Kołobrzegu

Po 1945 roku Kołobrzeg był niemal doszczętnie zniszczony, więc w latach 50. rozpoczęła się intensywna odbudowa i adaptacja istniejących budynków na potrzeby sanatoriów i domów wczasowych. Powstały m.in. Sanatorium ,,Bałtyk”, „Mewa”, „Perła Bałtyku” czy „Muszelka” – obiekty, które z czasem stały się ikonami epoki.

W latach 60. i 70. miasto przeżywało prawdziwy rozkwit i było przykładem tzw. turystyki socjalnej.  Wczasy w Kołobrzegu organizowały zakłady pracy, spółdzielnie, związki zawodowe i Fundusz Wczasów Pracowniczych. Ceny były symboliczne, a często część kosztów pokrywał zakład lub państwo.

Choć czasy się zmieniły, ślady PRL-owskiego uzdrowiska wciąż są widoczne. Wiele sanatoriów z tamtego okresu nadal przyjmuje kuracjuszy, a część modernistycznych budynków stała się dziś ikonami powojennej architektury.

