Tu żyje się najlepiej! Wybrano najzdrowsze miasta w Polsce. Znane uzdrowisko liderem

Indeks Zdrowych Miast 2025

Indeks Zdrowych Miast 2025 to zestawienie, które pokazuje, w jakich polskich miastach żyje się najlepiej pod względem zdrowia, jakości życia i działań proekologicznych. Ranking opracowywany jest na podstawie wielu czynników, a tegoroczna analiza objęła osiem obszarów: zdrowie, demografię, usługi społeczne i komunalne, edukację, mieszkalnictwo, środowisko, infrastrukturę oraz przestrzeń.

Celem Indeksu jest nie tylko wyróżnienie miejsc przyjaznych mieszkańcom, lecz także wskazanie dobrych praktyk, które mogą być inspiracją dla innych samorządów. Dzięki temu ranking staje się barometrem zmian zachodzących w polskich miastach i pokazuje, które z nich stawiają na zrównoważony rozwój i zdrowie swoich obywateli.

Wyniki Indeksu Zdrowych Miast 2025 - miasta poniżej 300 000 mieszkańców

W tegorocznym Indeksie Zdrowych Miast na liście pojawiło się ich aż 17.

Sopot zwycięzcą Indeksu Zdrowych Miast 2025

Sopot okazał się liderem w Indeksie Zdrowych Miast 2025 – zajął 1. miejsce w kategorii miast poniżej 300 tys. mieszkańców.

W tym roku Sopot ponownie został zwycięzcą w kategorii Mieszkalnictwo, mierzącą te aspekty warunków mieszkaniowych ludności, które mogą wpływać na jej ogólny stan zdrowia. Sopot posiada najwyższy wskaźnik zasobów mieszkaniowych na 1000 mieszkańców spośród wszystkich analizowanych miast. - czytamy w raporcie.

Dodatkowo miasto znalazło się na podium w obszarze środowisko oraz zajęło 4. miejsce w obszarze edukacja.