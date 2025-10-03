To najzdrowsze miasta w Polsce. Po raz drugi ten sam zwycięzca rankingu!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-03 8:55

Najnowszy Indeks Zdrowych Miast już jest. Ranking opracowany przez naukowców SGH i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ponownie pokazał, które polskie miasta najlepiej dbają o zdrowie, edukację, środowisko i komfort życia mieszkańców. W przypadku miast powyżej 300 tys. mieszkańców lider pozostał ten sam co w 2024 roku.

  • Poznaj najnowszy Indeks Zdrowych Miast 2025, który ocenia polskie miasta pod kątem jakości życia.
  • Ranking analizuje osiem kluczowych obszarów, od zdrowia po środowisko, wskazując liderów i miasta do naśladowania.
  • Odkryj, które miasto po raz drugi z rzędu zdobyło tytuł najzdrowszego i sprawdź pełne zestawienie!

Indeks Zdrowych Miast 2025

To już czwarta edycja rankingu Indeksu Zdrowych Miast, który ma na celu porównanie, jakie warunki dla zdrowego życia mieszkańców tworzą w Polsce miasta na prawach powiatu. Dodatkowo celem zestawienie jest także inspirowanie i zachęcanie samorządów do poprawy komfortu życia mieszkańców. Tegoroczna analiza - tak jak poprzednie - obejmuje aż osiem obszarów, a mianowicie: zdrowie, demografię, usługi społeczne i komunalne, edukację, mieszkalnictwo, środowisko, infrastrukturę oraz przestrzeń.

Jakie jest najzdrowsze miasto w Polsce?

Dzięki nowej edycji Indeksu Zdrowych Miast jesteśmy w stanie wybrać najzdrowsze miasta w Polsce. W przypadku miejscowości powyżej 300 tys. mieszkańców wytypowano aż 9 miast, które mogą pochwalić się naprawdę dobrymi wynikami. Listę zamyka Bydgoszcz z wartością Indeksu Zdrowych Miast na poziomie 35,5. Nieco lepszy wynik, bowiem 38,1 punktów zdobyła Łódź. Jesteście ciekawi dalszej części rankingu? Pełne zestawienie znajdziecie w galerii zdjęć poniżej, zachęcamy do sprawdzenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. 

Najzdrowsze miasta w Polsce powyżej 300 tys. mieszkańców [LISTA]

Indeks Zdrowych Miast 2025
10 zdjęć

Jakie miasto w Polsce jest najlepsze do życia?

Jakie miasto w Polsce jest najlepsze do życia? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które myślą m.in. o przeprowadzce. Trudno niestety wskazać jedną miejscowość, która byłaby najlepsze do życia, bowiem każdy z nas ma inne oczekiwania. Warto jednak przeanalizować powyższy ranking Indeksu Zdrowych Miast i wybrać jedno z miast, które najbardziej wpasowuje się w nasze wymagania. Oczywiście nie musi być to lider zestawienie, zamykająca listę Bydgoszcz również ma wiele do zaoferowania!

