To najzdrowsze miasta w Polsce. Po raz drugi ten sam zwycięzca rankingu!

Poznaj najnowszy Indeks Zdrowych Miast 2025, który ocenia polskie miasta pod kątem jakości życia.

Ranking analizuje osiem kluczowych obszarów, od zdrowia po środowisko, wskazując liderów i miasta do naśladowania.

Odkryj, które miasto po raz drugi z rzędu zdobyło tytuł najzdrowszego i sprawdź pełne zestawienie!

Indeks Zdrowych Miast 2025

To już czwarta edycja rankingu Indeksu Zdrowych Miast, który ma na celu porównanie, jakie warunki dla zdrowego życia mieszkańców tworzą w Polsce miasta na prawach powiatu. Dodatkowo celem zestawienie jest także inspirowanie i zachęcanie samorządów do poprawy komfortu życia mieszkańców. Tegoroczna analiza - tak jak poprzednie - obejmuje aż osiem obszarów, a mianowicie: zdrowie, demografię, usługi społeczne i komunalne, edukację, mieszkalnictwo, środowisko, infrastrukturę oraz przestrzeń.

Jakie jest najzdrowsze miasto w Polsce?

Dzięki nowej edycji Indeksu Zdrowych Miast jesteśmy w stanie wybrać najzdrowsze miasta w Polsce. W przypadku miejscowości powyżej 300 tys. mieszkańców wytypowano aż 9 miast, które mogą pochwalić się naprawdę dobrymi wynikami. Listę zamyka Bydgoszcz z wartością Indeksu Zdrowych Miast na poziomie 35,5. Nieco lepszy wynik, bowiem 38,1 punktów zdobyła Łódź. Jesteście ciekawi dalszej części rankingu? Pełne zestawienie znajdziecie w galerii zdjęć poniżej, zachęcamy do sprawdzenia.

Najzdrowsze miasta w Polsce powyżej 300 tys. mieszkańców [LISTA]

Jakie miasto w Polsce jest najlepsze do życia?

Jakie miasto w Polsce jest najlepsze do życia? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które myślą m.in. o przeprowadzce. Trudno niestety wskazać jedną miejscowość, która byłaby najlepsze do życia, bowiem każdy z nas ma inne oczekiwania. Warto jednak przeanalizować powyższy ranking Indeksu Zdrowych Miast i wybrać jedno z miast, które najbardziej wpasowuje się w nasze wymagania. Oczywiście nie musi być to lider zestawienie, zamykająca listę Bydgoszcz również ma wiele do zaoferowania!