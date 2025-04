wracamy do tematu!

Jakie jest najzdrowsze miasto w Polsce? Indeks Zdrowych Miast wskazuje liderów

Od lat słyszymy o smogu w Krakowie i korkach w Warszawie, więc gdzie w takim razie szukać oazy zdrowia w naszym kraju? To pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które myślą o przeprowadzce lub po prostu chcą zacząć żyć w zgodzie z naturą i szukają najlepszego miejsca do egzystencji. W zmaganiach może pomóc Indeks Zdrowych Miast przygotowany przez ekspertów z grupy LUX MED, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. To właśnie tam wskazano miasta, które w największym stopniu troszczą się o zdrowie i dobrostan swoich mieszkańców. Ranking został podzielony na dwie kategorie, uwzględniając wielkość populacji - miasta powyżej i poniżej 300 tysięcy mieszkańców. Kto znalazł się w czołówce?

Najzdrowsze miasta w Polsce poniżej 300 tys. mieszkańców

Wielkie miasta kuszą możliwościami, ale często płacimy za to stresem, zanieczyszczeniem powietrza i brakiem czasu dla siebie. Gdzie zatem szukać alternatywy? Bez wątpienia w mniejszych miastach! Poniżej przedstawiamy miejscowości poniżej 300 tys. mieszkańców, które według Indeksu Zdrowych Miast z 2024 roku są najzdrowszymi do życia:

Sopot

Gdynia

Rzeszów

Białystok

Świnoujście

Rybnik

Koszalin

Olsztyn

Piotrków Trybunalski

Krosno.

Najzdrowsze miasta w Polsce powyżej 300 tys. mieszkańców

Życie w dużym mieście ma swoje zalety - dostęp do kultury, rozrywki, edukacji i lepszych możliwości zawodowych, lecz czy da się to pogodzić ze zdrowym stylem życia? Okazuje się, że tak! Według danych z Indeksu Zdrowych Miast z 2024 roku do najzdrowszych miast w Polsce powyżej 300 tys. mieszkańców należy m.in. Poznań, Warszawa i Gdańsk.

Jesteście ciekawi dalszej części zestawienia? W galerii zdjęć powyżej znajdziecie pełną listę najzdrowszych miast w Polsce w 2024 roku powyżej 300 tys. mieszkańców.