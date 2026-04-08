Chciał uniknąć mandatu i wskoczył do jeziora. Policyjny pościg za nastolatkiem zakończył się w wodzie

Ucieczka od mandatu przerodziła się w pościg

Patrol w składzie sierż. P. Kucharska i sierż. M. Klingbeil zauważył na jednej z ulic Szczecinka młodego chłopaka przechodzącego przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Gdy nastolatek zorientował się, że policjanci jadą w jego stronę, natychmiast rzucił się do biegu.

Funkcjonariusz wyskoczył z radiowozu i ruszył za nim pieszo. Pościg prowadził ulicami miasta aż do parku miejskiego. Tam drogę ucieczki zajechała radiowozem policjantka. Zdesperowany 17‑latek, nie widząc innej drogi, wskoczył prosto do jeziora Trzesiecko.

Skok do wody nie pomógł

Nastolatek nie przewidział jednego — policjant był tuż obok. Mundurowy wyciągnął zziębniętego i wyraźnie osłabionego chłopaka na brzeg. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która udzieliła mu pomocy.

— Nieletni na wszelkie sposoby starał się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Najpierw uciekał przed funkcjonariuszami, a potem wskoczył do jeziora, narażając własne zdrowie — mówi asp. szt. Anna Matys, oficer prasowy KPP w Szczecinku.

Kłamał, podając dane brata

Po wyciągnięciu z wody chłopak próbował jeszcze wprowadzić policjantów w błąd. Kilkukrotnie podawał dane swojego młodszego brata. Szybka weryfikacja przez dyżurnego i rozmowa z członkiem rodziny rozwiała wątpliwości — 17‑latek musiał podać prawdziwe dane.

— Determinacja i pomysłowość nieletniego nie uchroniły go przed konsekwencjami. Młody wiek nie zwalnia z odpowiedzialności za łamanie prawa — podkreśla asp. szt. Matys.

Finał: mandat i powrót do ośrodka

Nastolatek został ukarany mandatem za popełnione wykroczenia, a następnie przewieziony do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, gdzie — zgodnie z decyzją sądu rodzinnego — powinien przebywać.

Choć jego ucieczka mogła skończyć się tragicznie, tym razem historia zakończyła się szczęśliwie. Chłopak cały i zdrowy wrócił tam, skąd próbował uciec.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie