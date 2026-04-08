Koniec znanego biurowca w centrum Warszawy. W jego miejsce powstanie gigant

Rozbiórka biurowca Ilmet w Warszawie

Los mierzącego 103 metry obiektu w sercu stolicy został ostatecznie przypieczętowany, ponieważ w marcu w jego wnętrzach zainicjowano intensywne prace wyburzeniowe. Biurowiec Ilmet przez długi czas stanowił rozpoznawalny element miejskiego krajobrazu, głównie za sprawą charakterystycznego, obracającego się znaku marki Mercedes-Benz, który zdobił szczyt konstrukcji aż do momentu jego usunięcia w 2021 roku.

- W marcu Ilmet został przekazany wykonawcy rozbiórki w celu dokonania rozbiórki wnętrza. Prace rozbiórkowe będą się odbywały etapami. Jest to zaplanowany i wieloetapowy proces - przekazało nam biuro prasowe Skanska Commercial Development Europe.

Firma Skanska przejęła własność nad wzniesionym w 1997 roku budynkiem dekadę temu, w 2016 roku. Obiekt zajmuje jeden z narożników przy rondzie ONZ na granicy Woli i Śródmieścia. Konieczność zrównania z ziemią tej konstrukcji dyskutowano od dawna, ponieważ przestarzała bryła kompletnie nie odpowiadała dzisiejszym standardom biurowym, a jej walory estetyczne regularnie spotykały się z surową oceną ekspertów.

Inwestor planował przystąpić do wyburzania już w 2021 roku, jednak plany te pokrzyżował wybuch wojny na Ukrainie. W biurowcu zlokalizowanym przy alei Jana Pawła II 15 utworzono bowiem specjalny punkt pobytowy dla osób uciekających przed konfliktem zbrojnym. Uchodźcy zamieszkiwali dawne przestrzenie biurowe aż do 2025 roku. Ich wyprowadzka sprawiła, że zniknęły wszelkie bariery wstrzymujące likwidację gmachu.

Wieżowiec Warsaw One zastąpi dawny budynek

Dokładny termin zakończenia rozbiórki pozostaje obecnie nieznany. Zlikwidowanie ponad 100-metrowej konstrukcji w gęsto zabudowanym centrum miasta będzie niezwykle spektakularnym przedsięwzięciem, ale jednocześnie stanowi ogromne wyzwanie technologiczne, niespotykane dotąd w najnowszych dziejach Warszawy. Demontaż całego obiektu ma być realizowany od najwyższych kondygnacji w dół.

- Na ten moment nie chcemy wskazywać konkretnego czasu trwania, ponieważ jest to zależne od wielu czynników - asekuruje się biuro prasowe Skanska, pytane o finał prac.

Atrakcyjna działka u zbiegu ważnych arterii komunikacyjnych nie pozostanie długo niezagospodarowana. Już w grudniu 2025 roku właściciel terenu zdobył pozwolenie na budowę nowego kompleksu. W miejscu starego biurowca powstanie potężny, 188-metrowy obiekt komercyjny pod nazwą Warsaw One. Na obecnym etapie firma Skanska oszczędnie dawkuje informacje o projekcie i nie udostępnia nawet aktualnych wizualizacji tego kolosa.

Wiadomo, że planowany 188-metrowy drapacz chmur trafi do zestawienia dziesięciu najwyższych budowli w całej stolicy. Wraz z usytuowanym po przeciwnej stronie alei Jana Pawła II wieżowcem Rondo 1, który mierzy 192 metry, nowa inwestycja wykreuje niezwykle wielkomiejski i imponujący krajobraz w bezpośrednim sąsiedztwie ronda ONZ.