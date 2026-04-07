Ten nadmorski kurort nie ma sobie równych! To turystyczny hit na wiosnę!

Grzegorz Kluczyński
2026-04-07 18:56

To nadbałtyckie miasto po raz kolejny udowadnia, że wiosna nad morzem ma swój niepowtarzalny urok. W najnowszym wiosennym rankingu Magazynu Travelist to właśnie nadmorski kurort w Zachodniopomorskiem zgarnął najwięcej głosów. A to dopiero początek listy miejsc, które skradły serca Polaków.

Kołobrzeg po sezonie
Kołobrzeg – uzdrowiskowy gigant z klimatem

Kołobrzeg zgarnął statuetkę Zimowej Gwiazdy Travelist w kategorii „Miejscowość nad morzem” i jest oceniany jako najlepszy cel podróży także wiosną. Kurort zdobył aż 22,74% wszystkich głosów.

Miasto od lat utrzymuje status najpopularniejszego polskiego kurortu nad Bałtykiem. To połączenie ponad tysiącletniej historii, nowoczesnej infrastruktury i wyjątkowego mikroklimatu, który przyciąga zarówno turystów, jak i kuracjuszy.

Kołobrzeg to największe polskie uzdrowisko, w którym naturalne surowce – solanka, borowina i wody mineralne – wykorzystywane są w licznych zabiegach leczniczych. Wiosną w powietrzu unosi się najwięcej jodu, co dodatkowo przyciąga osoby dbające o zdrowie.

Miasto oferuje szeroką gamę atrakcji – od spacerów po molo, szerokiej plaży, czy najdłuższej promenady w Polsce, przez wizytę przy latarni morskiej, po zwiedzanie Bazyliki Mariackiej czy Muzeum Oręża Polskiego. Rodziny z dziećmi chętnie odwiedzają Oceanarium, Ukrytą Krainę czy Miasto Myszy. Inną ciekawą atrakcją są Mariany - rozrzucone po całym mieście rzeźby sympatycznych mew.

Wiosną Kołobrzeg żyje pełnią życia: kawiarnie otwierają ogródki, promenada zapełnia się spacerowiczami, a lokalne hotele i SPA kuszą pierwszymi sezonowymi ofertami. To miasto, które tętni życiem przez cały rok, a nie tylko w wakacje.

Nad Bałtykiem dzieje się coś niezwykłego. Tutaj sezon nie kończy się z nadejści…

Gdzie jeszcze warto wybrać się wiosną?

Choć Kołobrzeg zgarnął złoto, w zestawieniu znalazło się kilka innych kurortów, które również przyciągnęły uwagę głosujących i które warto odwiedzić zarówno w sezonie jak i poza nim. Wśród nich pojawiły się m.in. Sopot, Gdańsk, Mielno i Świnoujście. Każde z tych miejsc oferuje coś innego: od tętniącego życiem sopockiego Monciaka, przez historyczne serce Gdańska, po szerokie plaże Mielna i spokojniejsze, rozłożyste wybrzeże Świnoujścia. To kierunki, które wiosną przyciągają zarówno weekendowych turystów, jak i tych, którzy chcą złapać oddech przed letnim sezonem.

Dlaczego ranking Travelist jest tak ważny?

Ranking Travelist od lat uchodzi za jeden z najbardziej opiniotwórczych w branży turystycznej. Głosują w nim realni użytkownicy platformy – osoby, które faktycznie podróżują, oceniają i porównują kurorty. To sprawia, że wyniki są nie tylko prestiżowe, ale też bardzo praktyczne: pokazują, gdzie Polacy naprawdę chcą wypoczywać, jakie kierunki wracają do łask i które miasta najlepiej radzą sobie z budowaniem atrakcyjnej oferty na nowy sezon.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem?
Pytanie 1 z 10
Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się...
"Mariany" hitem nadmorskiego kurortu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
